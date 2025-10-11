11 жовтня, 23:10
Скільки гривень в 50 доларах зараз
Основні тези
- Офіційний курс долара в Україні 11 жовтня складає 41,51 гривні за долар.
- Купівля 50 доларів у банку коштує приблизно 2 090 гривень, а в обміннику – 2 078,50 гривень.
Курс долара в Україні стабільний. Відбувалися лише незначні зміни. Коливання, які є зараз, майже невідчутні.
Який курс долара в Україні зараз?
11 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,51 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Читайте також У Міненерго відповіли, чи є загроза зриву опалювального сезону після російських ударів
Як зазначає видання "Мінфін", середній курс долара у банку такий:
- купівля – 41,35 гривні за долар США;
- продаж – 41,80 гривні за долар США.
В обмінниках, своєю чергою, курс долара наступний:
- купівля – 41,44 гривні за долар США;
- продаж – 41,57 гривні за долар США.
Скільки треба гривень, аби купити 50 доларів зараз?
- у банку купити 50 доларів можна за приблизно – 2 090 гривень;
- а в обміннику придбати 50 доларів вдасться за орієнтовно – 2 078,50 гривень.
Скільки гривень можна отримати за 50 доларів?
- у банку за 50 доларів вдасться отримати орієнтовно – 2 067,50 гривень;
- при обміні 50 доларів в обміннику, вдасться виручити десь – 2 072 гривень.
Що потрібно знати про курс долара зараз?
Курс долара залишатиметься стабільним протягом жовтня. Очікуваний люфт коливань: від 41,20 гривні до 42,20 гривні.
Водночас, з 13 по 19 жовтня курс на міжбанку, імовірно, перебуватиме в межах 41,20 – 41,60 гривень. А от на готівковому ринку – 41,25 – 41,65 гривні за долар.