Курс долара в Україні стабільний. Відбувалися лише незначні зміни. Коливання, які є зараз, майже невідчутні.

Який курс долара в Україні зараз? 11 жовтня, офіційний курс долара в Україні – 41,51 гривні, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ. Читайте також У Міненерго відповіли, чи є загроза зриву опалювального сезону після російських ударів Як зазначає видання "Мінфін", середній курс долара у банку такий: купівля – 41,35 гривні за долар США;

продаж – 41,80 гривні за долар США. В обмінниках, своєю чергою, курс долара наступний: купівля – 41,44 гривні за долар США;

продаж – 41,57 гривні за долар США. Скільки треба гривень, аби купити 50 доларів зараз? у банку купити 50 доларів можна за приблизно – 2 090 гривень;

а в обміннику придбати 50 доларів вдасться за орієнтовно – 2 078,50 гривень. Скільки гривень можна отримати за 50 доларів? у банку за 50 доларів вдасться отримати орієнтовно – 2 067,50 гривень;

при обміні 50 доларів в обміннику, вдасться виручити десь – 2 072 гривень. Що потрібно знати про курс долара зараз? Курс долара залишатиметься стабільним протягом жовтня. Очікуваний люфт коливань: від 41,20 гривні до 42,20 гривні.

Водночас, з 13 по 19 жовтня курс на міжбанку, імовірно, перебуватиме в межах 41,20 – 41,60 гривень. А от на готівковому ринку – 41,25 – 41,65 гривні за долар.