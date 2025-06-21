Доллар не пересечет новый предел: прогноз курса на конец июня

На наличном рынке доллар будет оставаться в пределах, что и раньше. То есть цена не пересечет отметку в 42 гривны. Кроме того, рынок валют в целом не будет предусматривать существенных изменений.

Удивит ли доллар рынок в конце июня

Банкир Тарас Лесовой рассказал 24 Каналу, что существенные изменения доллара (речь идет как о резком росте, так и о стремительном падении) не предусмотрены на следующей неделе. Кроме того, в условиях режима управляемой гибкости они могут быть полностью исключены.

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По словам банкира, основными факторами от которых будет зависеть курс доллара будут развитие стратегических отраслей экономики, пополнение международных резервов и стратегия НБУ на укрепление гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Речь идет в частности о таких отраслях, как сельское хозяйство, оборонно-промышленный комплекс, а также строительная отрасль.

Таким образом, на межбанке и на наличном рынке курсы валют будут иметь несущественную разницу:

на межбанке доллар будет в диапазоне 41,50 – 41,90 гривны,

доллар будет в диапазоне 41,50 – 41,90 гривны, на наличном рынке – 41,45 – 41,80 гривны за доллар.

Как объясняет Лесовой, Нацбанк при необходимости имеет все инструменты, чтобы курсовая ситуация не вышла из-под контроля.