Каким будет курс доллара в первую неделю марта

Начавшаяся в январе волна укрепления наличного курса гривны оставалась актуальной и на прошлой неделе. По мнению банкира, участники рынка попытаются расшатать курс еще раз, воспользовавшись переходным периодом, однако это вряд ли преуспевает.

Ситуация на наличном рынке

В комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько отмечает, что с понедельника по воскресенье курс продажи доллара на наличном рынке снизился почти на 20 копеек до 39,55 – 39,60 гривны за доллар.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Несколько попыток развернуть курсовый тренд, которые наблюдались на прошлой неделе, в конечном итоге не были успешными: предложение валюты превышает спрос на нее, а значит, национальная валюта Украины продолжает понемногу укрепляться.

Чего ждать от курса на этой неделе

Банкир не исключает, что на этой неделе участники наличного валютного рынка попытаются еще раз изменить господствующие на рынке тенденции с начала января, пользуясь переходной датой и усилением выплат зарплат украинцам.

Однако, по мнению Золотько, шансы на успех и в этот раз кажутся не слишком высокими, учитывая два фактора:

во-первых, длительный тренд по снижению курса доллара сам по себе снижает спрос на наличную валюту со стороны населения;

во-вторых, похоже, что потребительский спрос в Украине постепенно оживает, что отвлекает часть гривневой ликвидности от валютного рынка.

Она отмечает, что об этом свидетельствует индикатор деловой уверенности в розничной торговле, рассчитываемый Госстатом. По итогам последнего опроса предпринимателей, в первом квартале 2023 года индикатор вырос на 3,4% – до +10%. Вместе с тем подчеркивает, что говорить о релевантности этой гипотезы можно будет лишь со временем.



На мой взгляд, следующая неделя на наличном валютном рынке курс доллара будет удерживаться в диапазоне 39,2 – 40 гривен за доллар,

– резюмирует Золотько.

Какой сейчас наличный курс