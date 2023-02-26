Продолжится ли эта тенденция весной и какие факторы оказывают влияние на курс, узнавали журналисты 24 Канала.

Интересно Курс доллара на следующей неделе: какой будет ситуация на наличном рынке

Что происходит с наличным курсом

С начала года средний курс доллара в банках уменьшился почти на гривну – с 40,8 до 39,85 гривны. Однако такое укрепление гривны вряд ли будет долгим, говорит инвестбанкир.

Сергей Фурса Заместитель директора по торговле ценными бумагами Dragon Capital У нас курс зафиксирован и разница официального и наличного курса будет сохраняться. Однако можно сказать, что в ближайшее время какого-то давления на гривну в сторону ее ослабления нет.

По словам эксперта, укрепление гривны следует после ее ослабления, которое сезонно произошло около Нового года. "Это связано с тем, что в настоящее время из бюджета много денег было влито в экономику. Это ежегодно приводит к определенному ослаблению гривны", – объясняет он.

На укрепление национальной валюты влияют и другие факторы: это и финансовые, и психологические факторы, и стабильный экспорт. Одним из главных ориентиров для наличного рынка является официальный курс Нацбанка, который с лета сохраняется на уровне 36,6 гривны за доллар.

Сохранит ли Нацбанк официальный курс

Как рассказал 24 Каналу экономист Олег Гетман, динамику курса задает НБУ, поскольку 90% сделок происходят безналично по фиксированному курсу 36,6 гривны за доллар. И только около 10% операций – в наличном направлении, которое плавает в пределах 39–41 гривен.

По мнению эксперта, Нацбанк пока не планирует отменять фиксированный курс, хотя гривна приобрела определенную стабильность.

Что касается прогнозов, то есть ожидание, что НБУ понравилась проводимая им политика. Он не хочет возвращаться к гибкому курсообразованию, хотя для этого уже есть все основания. Курс никуда не улетит, а наоборот может еще и укрепляться гривна,

– прогнозирует Гетман.

Если регулятор теоретически и может отменить фиксированный курс, то оснований для его пересмотра в сторону увеличения точно нет. Это очень позитивная новость для украинцев. Ведь поначалу увеличение официального курса казалось неизбежным.

У нас положительный платежный баланс, у нас сокращается дыра по торговому балансу, есть положительные ожидания, так что я не вижу никаких оснований пересматривать в сторону увеличения этот курс. Да, в бюджете он предусмотрен больше, но бюджет будет еще много раз в течение года корректироваться,

– отмечает он.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук отмечал, что режим фиксированного обменного курса до сих пор актуален. Именно он играет немаловажную роль в обеспечении ценовой и финансовой стабильности страны. Так что в ближайшее время регулятор не отпустит курс.

Какие предпосылки необходимы для возврата к плавающему курсу

Одной из главных предпосылок является появление альтернативного фиксированному курсу номинального якоря для экономики. В условиях инфляционного таргетирования это показатель инфляции;

Важно, чтобы валютный рынок становился все менее чувствительным к ситуативным факторам.

Кроме того, валютный рынок должен стать лучше, более сбалансированным. А учетная ставка должна восстановить свой статус и действенность как основного монетарного инструмента.

Как депозиты влияют на курс

Одним из инструментов хеджирования, внедренных регулятором, являются трехмесячные и шестимесячные депозиты с официальным курсом НБУ. По истечении срока вклада накопления обязательно выплачиваются в гривне. Как может повлиять столь большая гривневая масса на наличный рынок, мы увидим впоследствии.

Однако, по мнению Сергея Фурсы, вкладчики, скорее всего, продлевают срок депозита, поэтому такие массовые выплаты не влияют на курс.

Нацбанк также поощряет коммерческие банки наращивать выгодность депозитов для того, чтобы деньги находились в экономике. В последнее время банки подняли депозитные ставки.

Таким образом регулятор пытается аккумулировать излишнюю ликвидность и уменьшить потенциальное давление на гривну.

– говорит Сергей Фурса.

Как изменились депозитные ставки

За последний месяц ряд банков существенно повысил депозитные ставки. К примеру, Юнекс Банк за последний месяц увеличил годовую депозитную ставку на 2 процента. В настоящее время средняя ставка в украинских банках на 12 месяцев вклада составляет 14,77%. На 9, 6 и 3 месяца – соответственно 14,63%, 14,48% и 13,44%.

Курс доллара сейчас

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 24 февраля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем за 39,40 гривны (+5 копеек против 23 февраля), а купить за 39,90 гривны (без изменений).

Наличный евро банки покупают за 41,40 гривны (-10 копеек), а продают в среднем за 42,10 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем за 39,50 гривны (+33 копейки), а продают – за 39,77 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.

Евро колеблется на уровне: покупка – 41,30 гривны (+2 копейки), а продажа – 42 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,60 гривны (+5 копеек), а продажа – 39,70 гривны (+5 копеек).

Евро покупают по 41,70 гривны (-5 копеек), а продают по 41,85 гривны (-10 копеек).