Валюты упали везде: что с курсами в банках и обменниках
- В банках курс доллара на покупку снизился до 41 гривны, а на продажу до 41,52 гривны, курс евро на покупку до 48,10 гривны, а на продажу до 48,83 гривны.
- Обменники доллар покупают по 40,56 гривны, а продают по 41,50 гривны, евро же покупают по 47,69 гривны, а продают по 49,22 гривны.
В банках доллар и евро показали спад стоимости при покупке и продаже. Такая же тенденция валют и на черном рынке. Зато в обменниках стоимость обеих существеннее всего при покупке, особенно евро.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 1 октября, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41 гривне (-13 копеек против 30 сентября) и продажа по 41,52 гривны (-3 копейки).
- Покупка евро проходит по 48,10 гривны (-10 копеек), продажа – по по 48,83 гривны (-3 копейки).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,34 гривны (-6 копеек), а продать по 41,30 гривны (-10 копеек).
- Покупка евро по 48,61 гривны (-9 копеек), а продажа по 48,80 гривны (-5 копеек).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 40,56 гривны (-65 копеек), а продают по 41,50 гривны (-8 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 47,69 гривны (-94 копейки), а продают по 49,22 гривны (+22 копейки).
Какую цену доллара прогнозируют?
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой в разговоре с 24 Каналом заявил, что официальный курс будет находиться, вероятнее всего, в пределах июля-августа, то есть оставляя на 1,2% – 1,9% меньше стартового курса 2025 года (42,02 гривны).
Кроме того, НБУ будет оставаться главным игроком на рынке, а это означает удерживание баланса между спросом и предложением. Кроме того, в сентябре инфляция в годовом измерении может в дальнейшем снижаться до 12,5%.
На этой неделе курс доллара может находиться на межбанке в пределах 41,25 – 41,65 гривны, а на наличном рынке – 41,2 – 41,5 гривны.