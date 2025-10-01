Валюти впали всюди: що з курсами в банках та обмінниках
- У банках курс долара на купівлю знизився до 41 гривні, а на продаж до 41,52 гривні, курс євро на купівлю до 48,10 гривні, а на продаж до 48,83 гривні.
- Обмінники долар купують по 40,56 гривні, а продають по 41,50 гривні, євро ж купують по 47,69 гривні, а продають по 49,22 гривні.
В банках долар та євро показали спад вартості при купівлі та продажу. Така ж тенденція валют і на чорному ринку. Натомість в обмінниках вартість обох найсуттєвіше при купівлі, особливо євро.
Який курс валют у банках?
- Станом на ранок 1 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (-13 копійок проти 30 вересня) та продаж по 41,52 гривні (-3 копійки).
Дивіться також Росія готується купувати бензин за кордоном, щоб подолати дефіцит
- Купівля євро проходить по 48,10 гривні (-10 копійок), продаж – по 48,83 гривні (-3 копійки).
Що з вартістю валют на чорному ринку?
- Купити долар можна в середньому по 41,34 гривні (-6 копійок), а продати по 41,30 гривні (-10 копійок).
- Купівля євро по 48,61 гривні (-9 копійок), а продаж по 48,80 гривні (-5 копійок).
По скільки курс в обмінниках?
- Долари купують у середньому по: 40,56 гривні (-65 копійок), а продають по 41,50 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 47,69 гривні (-94 копійки), а продають по 49,22 гривні (+22 копійки).
Яку ціну долара прогнозують?
Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом заявив, що офіційний курс перебуватиме, найімовірніше, в межах липня-серпня, тобто залишаючи на 1,2% – 1,9% менше за стартовий курс 2025 року (42,02 гривні).
Крім того, НБУ залишатиметься головним гравцем на ринку, а це означає утримування балансу між попитом та пропозицією. Крім того, у вересні інфляція в річному вимірі може надалі знижуватися до 12,5%.
Цього тижня курс долара може перебувати на міжбанку в межах 41,25 – 41,65 гривні, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,5 гривні.