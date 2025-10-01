Укр Рус
Економіка Макроекономіка Валюти впали всюди: що з курсами в банках та обмінниках
1 жовтня, 10:01
3

Валюти впали всюди: що з курсами в банках та обмінниках

Валерія Городинська
Основні тези
  • У банках курс долара на купівлю знизився до 41 гривні, а на продаж до 41,52 гривні, курс євро на купівлю до 48,10 гривні, а на продаж до 48,83 гривні.
  • Обмінники долар купують по 40,56 гривні, а продають по 41,50 гривні, євро ж купують по 47,69 гривні, а продають по 49,22 гривні.

В банках долар та євро показали спад вартості при купівлі та продажу. Така ж тенденція валют і на чорному ринку. Натомість в обмінниках вартість обох найсуттєвіше при купівлі, особливо євро.

Який курс валют у банках?

  • Станом на ранок 1 жовтня, як повідомив 24 Канал з посиланням на сайт "Мінфін", купівля долара в банках коштує в середньому по 41 гривні (-13 копійок проти 30 вересня) та продаж по 41,52 гривні (-3 копійки).

Дивіться також Росія готується купувати бензин за кордоном, щоб подолати дефіцит

  • Купівля євро проходить по 48,10 гривні (-10 копійок), продаж – по 48,83 гривні (-3 копійки).

Що з вартістю валют на чорному ринку?

  • Купити долар можна в середньому по 41,34 гривні (-6 копійок), а продати по 41,30 гривні (-10 копійок).
  • Купівля євро по 48,61 гривні (-9 копійок), а продаж по 48,80 гривні (-5 копійок).

По скільки курс в обмінниках?

  • Долари купують у середньому по: 40,56 гривні (-65 копійок), а продають по 41,50 гривні (-8 копійок), за даними finance.ua.
  • Євро купують по 47,69 гривні (-94 копійки), а продають по 49,22 гривні (+22 копійки).

Яку ціну долара прогнозують?

  • Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом заявив, що офіційний курс перебуватиме, найімовірніше, в межах липня-серпня, тобто залишаючи на 1,2% – 1,9% менше за стартовий курс 2025 року (42,02 гривні).

  • Крім того, НБУ залишатиметься головним гравцем на ринку, а це означає утримування балансу між попитом та пропозицією. Крім того, у вересні інфляція в річному вимірі може надалі знижуватися до 12,5%. 

  • Цього тижня курс долара може перебувати на міжбанку в межах 41,25 – 41,65 гривні, а на готівковому ринку – 41,2 – 41,5 гривні.