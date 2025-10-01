Дивіться також Росія готується купувати бензин за кордоном, щоб подолати дефіцит

Банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом заявив, що офіційний курс перебуватиме, найімовірніше, в межах липня-серпня, тобто залишаючи на 1,2% – 1,9% менше за стартовий курс 2025 року (42,02 гривні).

Крім того, НБУ залишатиметься головним гравцем на ринку, а це означає утримування балансу між попитом та пропозицією. Крім того, у вересні інфляція в річному вимірі може надалі знижуватися до 12,5%.