Наличный курс на сегодняшний день: какова стоимость доллара в банках и на черном рынке
4 октября 2023, 10:02Читати новину українською
После того как НБУ отменил фиксированный наличный курс почти не изменился. В банках сегодня американская валюта доллара в цене незначительно подорожала, а евро вообще осталось без изменений.
Курс валют в банках
- В "Минфин" отметили, что 4 октября покупка наличного доллара в украинских банках составляет в среднем 37,6 гривны (+10 копеек против 3 октября), а продажа – 38,35 гривны (+15 копеек).
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- Покупка наличного евро в среднем происходит по 40 гривен (без изменений), а продают в среднем по 40,8 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 38,15 гривны (+8 копеек), а продажа – 38,35 гривны (+5 копеек).
- Евро покупают за 40,4 гривны (без изменений), а продают за 40,77 гривны (-1 копейка).
Курс в обменниках
- В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 37,8 гривны (-12 копеек), а продажи – 38,5 гривны (+13 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 40,13 гривны (-14 копеек), а продажа – 41,03 гривны (+13 копеек).
Каким будет официальный курс
В комментарии 24 Каналу Олег Пендзин спрогнозировал, что после последних решений НБУ официальный курс вскоре может составить в пределах 37,5 – 38 гривен за доллар.
В то же время такие изменения по стоимости будут касаться только безналичности, а вот наличный рынок будет оставаться стабильным.
Следовательно, заявления министра финансов Сергея Марченко о том, что в Украине прочный курс, который вредит экономике и социальным выплатам, именно это и имели в виду. Сейчас Национальный банк Украины идет на встречу Министерству финансов и немного отпускает курс.