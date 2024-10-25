Цена валют в банках и обменниках: как изменились доллар и евро

В банках в течение почти недели курс покупки валюты остается без изменений. На черном рынке также наблюдается затишье относительно цены доллара сегодня, в то же время в обменниках цена опускается существенно.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 25 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (без изменений по сравнению с 24 октября) и продажа – по 41,55 гривны (без изменений).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,50 гривны (без изменений), а продажа – по 45,10 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,50 гривны (без изменений), а продать – по 41,55 гривны (без изменений).

(без изменений), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 44,95 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,12 гривны (-3 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,86 гривны (-22 копейки), а продают – по 41,53 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.

(-22 копейки), а продают – по (+5 копеек), по данным finance.ua. По состоянию на 23 октября, евро покупают по 44,18 гривны (-43 копейки), а продают – по 45,24 гривны (без изменений).

Какой курс прогнозировали на этой неделе

Банкир Анна Золотько рассказала 24 Каналу, что в течение прошлой недели торги на межбанке проходили в диапазоне 41,14 – 41,24 гривны за доллар. А на наличном рынке колебания курса в течение недели были минимальными – в диапазоне 41,43 – 41,47 гривны за доллар.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этой неделе стоит ожидать сохранения аналогичных тенденций на рынке. Объем предложения иностранной валюты на межбанке должен немного снизиться, это может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора. Однако, существенного роста курса не будет происходить.

Как отмечает Золотько, этой неделе стоимость наличного доллара будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.