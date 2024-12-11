Официальный доллар лезет вверх: на каком уровне НБУ установил валюту

За последние сутки НБУ поднял курс доллара на 11 копеек, в то время, как евро подешевело, но всего на несколько копеек. Завтра, 12 декабря, регулятор снова изменит валюты в цене.

Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,61 гривне. То есть цена валюты выросла на 11 копеек против 10 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,82 гривны. То есть цена упала на 3 копейки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 12 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,69 гривны,

евро – 43,79 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 11 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,40 гривны, продажа – по 41,90 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 41,89 гривны, продажа – по 41,91 гривне,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 41,42 гривны, продажа – 41,94 гривны.

Цена доллара на этой неделе

Как рассказала банкир Анна Золотько для 24 Канала, на валютный рынок на этой неделе может повлиять решение комитета по монетарной политике НБУ.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Есть вероятность, что учетную ставку оставят на текущем уровне.

В наличном сегменте, прогнозирует Золотько, стоимость американской валюты может колебаться в диапазоне от 41,60 гривны до 42 гривен.