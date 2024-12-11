Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,61 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 11 копійок проти 10 грудня. Офіційний курс євро натомість становить 43,82 гривні. Тобто ціна впала на 3 копійки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Станом на 12 грудня курс НБУ буде такий:

долар – 41,69 гривні,

євро – 43,79 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 11 грудня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,90 гривні,

купівля – продаж – на чорному ринку: купівля – 41,89 гривні, продаж – по 41,91 гривні,

купівля – продаж – в обмінниках: купівля – 41,42 гривні, продаж – 41,94 гривні.

Ціна долара цього тижня

Як розповіла банкірка Анна Золотько для 24 Каналу, на валютний ринок цього тижня може вплинути рішення комітету з монетарної політики НБУ.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Є ймовірність, що облікову ставку залишать на поточному рівні.

У готівковому сегменті, прогнозує Золотько, вартість американської валюти може коливатися в діапазоні від 41,60 гривні до 42 гривень.