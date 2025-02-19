Где доллар и евро подорожали и подешевели

Доллар за последние сутки вырос в банках и на черном рынке. В то же время евро в банках вообще не изменилось, но также прибавило в цене на черном рынке. Традиционно в обменниках покупка обеих валют упала.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 19 февраля, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,40 гривны (+8 копеек против 18 февраля) и продажа по 41,95 гривны (+3 копейки).

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Покупка евро происходит по 43,30 гривны (без изменений), а продажа по 43,90 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+10 копеек), а продать по 41,77 гривны (+7 копеек).

(+10 копеек), а продать по (+7 копеек). Покупка евро по 43,70 гривны (+5 копеек), а продажа по 43,83 гривны (+8 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают в среднем по: 41,16 гривны (-17 копеек), а продают по 41,79 гривны (+10 копеек), по данным finance.ua.

(-17 копеек), а продают по (+10 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 43,23 гривны (-18 копеек), а продают по 43,93 гривны (+12 копеек).

Какой курс ожидать

Банкир Сергей Мамедов для 24 Канала спрогнозировал, что в этом году курсовая динамика будет довольно похожей с предыдущим годом. Речь идет о том, что периоды курсового "затишья" будут сменяться периодами роста и наоборот.

Сергей Мамедов Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Средний курс доллара на 2025 год, который заложен в госбюджете, составляет 45 гривен за доллар.

В то же время курсовые изменения будут зависеть от определенных факторов, а именно: экономических, геополитических и военных.