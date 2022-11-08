Доллар ощутимо растет: курс валют 8 ноября
За последние две недели средневзвешенная цена доллара в банках и обменниках несколько поднялась. На это повлиял повышенный спрос украинцев на покупку валюты.
Курс валют в банках
- По данным Минфина, 8 ноября наличный курс покупки доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40 гривен (без изменений). В то время как продают ее за 40,70 гривны (+15 копеек).
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- Наличное евро банки покупают за 39 гривен (+40 копеек), а продают в среднем за 39,99 гривны (+49 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем за 40,18 гривны (-15 копеек), а продают – за 40,60 гривны (+4 копейки), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 39,40 гривны (+7 копеек) и продажа – 39,95 гривны (+28 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,50 грн (+13 копеек), а продажа – 40,75 грн (+17 копеек).
- Евро покупают по 39,55 гривны (+28 копеек), а продают по 39,90 гривны (-17 копеек).
Каким курс доллара будет на этой неделе
По словам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, на этой неделе гривна будет оставаться под давлением дополнительного спроса, а курс будет колебаться в пределах 40,1-40,9 гривны. В ближайшие месяцы доллар может вырасти еще сильнее.
В то же время в ближайшие месяцы будет усиливаться давление на курс доллара из-за спроса на наличную валюту, которую украинцы покупали по «депозитной» схеме. С каждой неделей объем завершаемых вкладов будет расти. По меньшей мере, это будет давать основания участникам наличного рынка попытаться повышать курс продажи валюты.
Она добавила, что с другой стороны, украинцы активно готовятся к непростой зиме, что частично отвращает гривневый ресурс от покупки валюты. Да и часть вкладчиков, забирающих валюту из трехмесячных депозитов, вероятно, захочет продать ее по рыночной стоимости, чтобы направить полученную гривну на покупку валюты по той же схеме. Особенно учитывая увеличенный до 100 тысяч гривен лимит таких операций.