Доллар снова дорожает: пересекла ли валюта отметку в 42 гривны

Если в первый рабочий день недели официальный курс доллара показал спад, то сегодня цена наоборот существенно выросла. Поэтому доллар подорожал на 15 копеек, достигнув отметки в более 42 гривны. Евро же прибавило всего на несколько копеек в цене.

Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,04 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 15 копеек против 3 ноября. Официальный курс евро составляет 48,42 гривны, то есть цена выросла на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 5 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,07 гривны;

евро – 48,33 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию утро 4 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны , продажа – по 42,22 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,08 гривны , продажа – по 42,17 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,84 гривны, продажа – по 42,19 гривны.

Какой прогноз для валютного рынка в первую неделю ноября?