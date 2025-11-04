Доллар снова дорожает: пересекла ли валюта отметку в 42 гривны
- Официальный курс доллара США вырос на 15 копеек и составляет 42,04 гривны, а курс евро вырос на 2 копейки до 48,42 гривны.
- На 5 ноября официальный курс доллара будет держать стоимость в более 42 гривны, а официальное евро впадает.
Если в первый рабочий день недели официальный курс доллара показал спад, то сегодня цена наоборот существенно выросла. Поэтому доллар подорожал на 15 копеек, достигнув отметки в более 42 гривны. Евро же прибавило всего на несколько копеек в цене.
Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 42,04 гривны. То есть цена американской валюты выросла на 15 копеек против 3 ноября. Официальный курс евро составляет 48,42 гривны, то есть цена выросла на 2 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
По состоянию на 5 ноября курс валют будет таким:
- доллар – 42,07 гривны;
- евро – 48,33 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию утро 4 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны, продажа – по 42,22 гривны,
- на черном рынке: покупка – 42,08 гривны, продажа – по 42,17 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,84 гривны, продажа – по 42,19 гривны.
Какой прогноз для валютного рынка в первую неделю ноября?
Как рассказал для 24 Канала банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой, в первую декаду ноября курс скорее всего будет оставаться в новых коридорах, граничащих с отметкой 42 гривны. Но несмотря на это ожидать существенного курсового "падолиста" не стоит.
В то же время курс евро, как и в предыдущие месяцы, будет зависеть от мировых торгов пары доллар и евро, а также от соотношения гривны и доллара. Поэтому цена будет оставаться в коридоре 48 – 49 гривен.
На эту неделю прогнозируется, что на наличном рынке доллар будет на уровне 41,8 – 42,2 гривны, а евро – на уровне 48 – 49,5 гривны.