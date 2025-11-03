Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,89 гривны. То есть цена американской валюты упала на 8 копеек против 31 октября. Официальный курс евро составляет 48,40 гривны, то есть цена упала на 11 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 4 ноября курс валют будет таким:

доллар – 42,04 гривны;

евро – 48,42 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию утро 3 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,70 гривны , продажа – по 42,10 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 42,10 гривны , продажа – по 42,12 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,85 гривны, продажа – по 42,20 гривны.

Что будет с курсом на этой неделе?