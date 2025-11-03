Офіційний долар з майже 42 гривень опустився до 41,89 гривні за вихідні, а євро втратило ще більше – 11 копійок. Втім завтра, 4 листопада, ціна обох валют зросте, особливо американської валюти, яка перетне позначку в 42 гривні.