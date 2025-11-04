Що з офіційним курсом валют?
Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,04 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 15 копійок проти 3 листопада. Офіційний курс євро становить 48,42 гривні, тобто ціна виросла на 2 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
Станом на 5 листопада курс валют буде таким:
- долар – 42,07 гривні;
- євро – 48,33 гривні.
Який курс долара на готівковому ринку?
Станом ранок 4 листопада курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,70 гривні, продаж – по 42,22 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 42,08 гривні, продаж – по 42,17 гривні,
- в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,84 гривні, продаж – по 42,19 гривні.
Який прогноз для валютного ринку в перший тиждень листопада?
Як розповів для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий, у першу декаду листопада курс скоріш за все залишатиметься в нових коридорах, що межують з позначкою 42 гривні. Але попри це очікувати суттєвого курсового "падолисту" не варто.
Водночас курс євро, як і в попередні місяці, залежатиме від світових торгів пари долар і євро, а також від співвідношення гривні й долара. Відтак ціна залишатиметься в коридорі 48 – 49 гривень.
На цей тиждень прогнозується, що на готівковому ринку долар буде на рівні 41,8 – 42,2 гривні, а євро – на рівні 48 – 49,5 гривні.