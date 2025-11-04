Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 42,04 гривні. Тобто ціна американської валюти виросла на 15 копійок проти 3 листопада. Офіційний курс євро становить 48,42 гривні, тобто ціна виросла на 2 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 5 листопада курс валют буде таким:

долар – 42,07 гривні;

євро – 48,33 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом ранок 4 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

у банках за даними "Мінфіну": купівля – 41,70 гривні , продаж – по 42,22 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 42,08 гривні , продаж – по 42,17 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках за даними finance.ua: купівля – по 41,84 гривні, продаж – по 42,19 гривні.

Який прогноз для валютного ринку в перший тиждень листопада?