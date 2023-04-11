Курс доллара продолжает расти быстрыми темпами

Доллар развернулся в сторону роста и за сутки прибавил к 10 копеек. Как изменился курс за сутки в обменниках, банках и черном рынке, читайте дальше.

Курс валют в банках

По данным "Минфина", 11 апреля наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 37,30 гривны (+10 копеек против 10 апреля), а купить за 37,85 гривны (-5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,30 гривен (+20 копеек), а продают в среднем по 41 гривны (без изменений).

Курс в обменниках Украины

В обменниках покупают доллар США в среднем по 37,35 гривны (без изменений), а продают – за 37,75 гривны (+3 копейки), по данным finance.ua.

(без изменений), а продают – за (+3 копейки), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,65 гривны (+15 копеек), а продажа – 41,02 гривны (-8 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,60 гривны (+9 копеек), а продажа – 37,73 гривны (+5 копеек).

(+9 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 40,65 гривны (без изменений), а продают за 40,85 гривны (без изменений).

Чего ждать от курса этой недели

Банкир Герман Марченко в комментарии 24 Каналу отметил, что предпраздничная неделя будет иметь признаки незначительной "валютной лихорадки" – колебания курса могут быть ежедневными, при этом как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления валюты. Амплитуда таких колебаний может быть в диапазоне 30 – 50 копеек.

Марченко подчеркнул, что такое "поведение" курсов валют накануне Пасхи не удивительно, ведь обычно в такие периоды рынок достаточно резвый, при этом активны как покупатели, так и продавцы наличной валюты (граждане будут тратить часть своих сбережений на праздничные закупки).

Герман Марченко Директор департамента казначейства Акционерного общества "КОМИНБАНК" (COMINBANK) Есть достаточно оснований прогнозировать, что наличный курс будет в коридоре 37 – 37,60 гривен за доллар.

Другая банкирша Анна Золотько прогнозирует, что на этой неделе курс будет содержаться в коридоре 37,4 – 38 гривен за доллар.