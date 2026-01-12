Новые зарплатные правила от Правительства: оклады, премии и помощь на оздоровление
- Правительство определило новые размеры окладов для работников "Офиса по привлечению и поддержке инвестиций", в частности, от 11 000 до 43 700 гривен в зависимости от должности.
- Руководителю учреждения разрешено устанавливать надбавки до 100% за интенсивность труда и премии в соответствии с личным вкладом работников, а также оказывать помощь на оздоровление.
Правительство определило новые правила по зарплатам работников одного из учреждений, связанного с инвестициями. Также удалось урегулировать вопрос надбавок, премий и помощи на оздоровление.
Какая будет зарплата у работников?
Зарплатный вопрос урегулировали для работников государственного учреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций", пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
В частности, определили новые размеры окладов:
- Исполнительный директор – 43 700 гривен;
- Заместитель исполнительного директора – 34 100 гривен;
- Главный бухгалтер – 28 500 гривен;
- Начальник управления – 28 300 – 31 000 гривен;
- Начальник службы – 22 700 – 23 000 гривен;
- Ведущий: аналитик, эксперт, юрисконсульт, бухгалтер, специалист по управлению проектами, специалист по публичным закупкам, инженер-программист, консультант, советник, документовед – 17 700 – 22 700 гривен;
- Аналитик I категории, специалист по управлению проектами I категории, старший эксперт, юрисконсульт – 17 000 гривен;
- Аналитик II категории, экономист по финансовой работе, менеджер по персоналу – 11 500 – 13 500 гривен;
- Помощник исполнительного директора, специалист по IT, специалист – 11 000 11 400 гривен.
Какие изменения по надбавкам и премиям?
Руководителю учреждения в пределах установленного фонда оплаты труда разрешили устанавливать работникам:
1. Должностные оклады в соответствии со схемой должностных окладов.
2. Надбавки за интенсивность труда в размере до 100% должностного оклада и за выполнение ключевых показателей результативности деятельности в процентах должностного оклада в соответствии с достигнутыми результатами:
- в размере от 1 до 40% – для работника, который достиг результатов в соответствии с поставленными целями;
- в размере от 41 до 60% – для работника, результаты которого превышают поставленные цели;
- в размере от 61 до 100% – для работника, результаты которого превышают поставленные цели, при этом он демонстрирует особые достижения и оказывает значительное влияние на повышение результативности деятельности подразделения или учреждения.
3. Осуществлять премирование работников учреждения в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах фонда оплаты труда.
4. Предоставлять работникам учреждения помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы работника.
Также, начиная с 1 января 2026 года размеры должностных окладов изменяются пропорционально повышению размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Что известно о зарплатах в Украине?
Медианная зарплата в Силах обороны Украины в 2025 году выросла до 70,5 тысячи гривен, наибольшее повышение зафиксировано в Ивано-Франковской области. Количество вакансий в Силах обороны выросло на 238%, но отзывов уменьшилось на 6,2%, при этом планируется повышение зарплат военных в 2026 году.
В Буковеле официанты могут зарабатывать от 25 до 80 тысяч гривен, в зависимости от заведения и условий. В январе 2026 года средняя зарплата официанта в Украине составляет 25 тысяч гривен, с самыми высокими выплатами в Киеве (37 500 гривен).
Всего в ноябре 2025 года средняя зарплата в Украине выросла на 0,9% до 27 167 гривен, с самыми высокими зарплатами в Киеве и наименьшими в Кировоградской области. Самые высокие зарплаты получали работники ИТ-сферы (66 934 гривны), тогда как меньше всего платили педагогам (16 622 гривны).
В 2026 году три из четырех компаний планируют повышение зарплат, чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов. 28% компаний планируют рост зарплат на 11 – 15%, однако 6% вообще не хотят повышать выплаты.