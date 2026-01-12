Новые зарплатные правила от Правительства: оклады, премии и помощь на оздоровление

Правительство определило новые правила по зарплатам работников одного из учреждений, связанного с инвестициями. Также удалось урегулировать вопрос надбавок, премий и помощи на оздоровление.

Какая будет зарплата у работников?

Зарплатный вопрос урегулировали для работников государственного учреждения "Офис по привлечению и поддержке инвестиций", пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

В частности, определили новые размеры окладов:

Исполнительный директор – 43 700 гривен;

Заместитель исполнительного директора – 34 100 гривен;

Главный бухгалтер – 28 500 гривен;

Начальник управления – 28 300 – 31 000 гривен;

Начальник службы – 22 700 – 23 000 гривен;

Ведущий: аналитик, эксперт, юрисконсульт, бухгалтер, специалист по управлению проектами, специалист по публичным закупкам, инженер-программист, консультант, советник, документовед – 17 700 – 22 700 гривен;

Аналитик I категории, специалист по управлению проектами I категории, старший эксперт, юрисконсульт – 17 000 гривен;

Аналитик II категории, экономист по финансовой работе, менеджер по персоналу – 11 500 – 13 500 гривен;

Помощник исполнительного директора, специалист по IT, специалист – 11 000 11 400 гривен.

Какие изменения по надбавкам и премиям?

Руководителю учреждения в пределах установленного фонда оплаты труда разрешили устанавливать работникам:

1. Должностные оклады в соответствии со схемой должностных окладов.

2. Надбавки за интенсивность труда в размере до 100% должностного оклада и за выполнение ключевых показателей результативности деятельности в процентах должностного оклада в соответствии с достигнутыми результатами:

в размере от 1 до 40% – для работника, который достиг результатов в соответствии с поставленными целями;

в размере от 41 до 60% – для работника, результаты которого превышают поставленные цели;

в размере от 61 до 100% – для работника, результаты которого превышают поставленные цели, при этом он демонстрирует особые достижения и оказывает значительное влияние на повышение результативности деятельности подразделения или учреждения.

3. Осуществлять премирование работников учреждения в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах фонда оплаты труда.

4. Предоставлять работникам учреждения помощь на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы работника.

Также, начиная с 1 января 2026 года размеры должностных окладов изменяются пропорционально повышению размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Что известно о зарплатах в Украине?