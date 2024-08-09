Должны ли пенсионеры проходить идентификацию и как это можно сделать

Украинские пенсионеры должны проходить идентификацию каждые 6 месяцев. Если этого не делать вовремя, выплаты могут быть заморожены.

Как пройти идентификацию

Идентификацию можно пройти лично в отделении Пенсионного фонда или же онлайн.

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Онлайн-идентификацию можно пройти так:

через электронный портал ПФУ;

через АО "Ощадбанк";

через видеоконференцию;

через дипломатические учреждения Украины за рубежом.

Отдельные категории граждан в последние три года не были обязаны проходить идентификацию. Это касалось пенсионеров, которые стали внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года. С началом карантина из-за Covid-19 идентификация для них была отменена, и выплата пенсий осуществлялась автоматически.

Ранее идентификацию могли осуществлять почтальоны или работники банка. Для идентификации нужны пенсионное удостоверение, документ, удостоверяющий личность, и платежная карта при идентификации в "Ощадбанке".