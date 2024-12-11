Придется платить даже если нет газа: о чем нужно знать украинцам
За доставку газа нужно платить даже если им не пользуются. Речь идет о ситуации, когда абонент остается присоединенным к сети.
Почему украинцам поступают платежки несмотря на отсуттствие газа
Нужно понимать, что пока вы можете в любой момент открыть вентиль и начать пользоваться газом, платежки будут поступать, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Газсети".
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Даже если Вы временно газ не потребляете, но присоединены к сети, газораспределительная компания продолжает заботиться об исправности газопроводов, подведенных к вашему дому, поддерживает в них необходимое давление газа,
– говорится в сообщении регулятора.
Потребители, не пользующиеся газом, должны платить за доставку минимальный платеж. Его конечное значение зависит от газовых приборов, зарегистрированных в доме:
- если в доме установлена газовая плита, то в год начисляется платежка за доставку 39 кубометров газа;
- газовая плита и колонка – 126 кубометров в год;
- отопительный прибор – 314 кубометров в год.
Потребление природного газа в текущем календарном году не влияют на стоимость услуг по распределению природного газа в календарном году, а учитываются при расчете на следующий год,
– сообщает филиал "Газовые сети".
Обратите внимание! Чтобы не платить за доставку газа, нужно отключиться от сети. Для этого необходимо обратиться к регулятору.