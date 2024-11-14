Все начнет рассыпаться: каким механизмом Трамп может подавить экономику России

Бюджет России очень зависит от цены на нефть. Новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует обвалить цену. Может начаться война цен на нефтяном рынке, что приведет к падению России.

Возможно, это произойдет уже в 2025 году. Такое мнение 24 Каналу озвучил доктор экономических наук Игорь Липсиц.

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Падение России в 2025 году

Игорь Липсиц отметил, что нефть – это важный источник доходов в России. Российский бюджет сейчас очень сильно обогащается именно на инфляции. То есть чем беднее люди в России, тем лучше бюджет государства. А также от нефтегазовых доходов. При падении цены на нефть в российской экономике начинается катастрофа.

Страна начинает рассыпаться без доходов, она впадает в застой. Такая российская модель. У Трампа будет непростая задача со снижением цены. Не нужно думать, что он будет безумно опускать цену, что это все легко. У него есть определенный баланс, которого он хочет достичь. Несколько снизить цену, до 50 – 60 долларов за баррель нефти,

– сказал он.

С другой стороны, Трамп хочет, чтобы некоторая часть сланцевой нефти могла добываться и была более или менее выгодной. Если он начнет опускать цену на нефть, то на это отреагирует Саудовская Аравия и другие страны, потому что они начнут терять рынок и снижать цены. Возможно, тогда будет определенная война цен на нефтяном рынке.

"Это приведет к существенному падению России, возможно, уже в 2025 году. В общем такое впечатление, что следующий год становится очень тяжелым. В 2024 году еще держалась цена нефти, поэтому Россия как-то продержалась этот год. Но к концу года она почти "доела" фонд национального благосостояния, там остается мизер", – предположил доктор экономических наук.

Если в 2025 году, после вступления Дональда Трампа на пост президента США, произойдет значительное снижение цены на нефть, то Кремлю придется полностью использовать фонд национального благосостояния и приступить к различным не совсем хорошим шагам по пополнению бюджета.

Напомним, Дональд Трамп объявил, что имеет серьезные планы по нефтяному сектору. В первой речи после победы на выборах президента США он заявил о старте массовой разработки нефтяных скважин в государстве. По его словам, в Штатах будет больше черного золота, чем у любой другой страны в мире. Он добавил, что США опередят по этому показателю Саудовскую Аравию и Россию.

В то же время в России уже боятся последствий президентства Дональда Трампа для рынка нефти. Российский олигарх Олег Дерипаска заявил, что к маю 2025 года цены на нефть могут обвалиться до 50 долларов за баррель.