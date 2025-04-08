Другой президент этого бы не сделал, это честь, – Трамп о введении новых тарифов

США пока не рассматривают приостановку новой тарифной политики Вашингтона. У действующей администрации появился шанс полностью перезапустить всю систему торговли.

Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Рассматривает ли Трамп отмену введенных тарифов

У Дональда Трампа поинтересовались, согласился бы он на паузу относительно недавно введенных тарифов. На этот вопрос он ответил отрицательно, отметив, что, мол, это единственная возможность для Соединенных Штатов изменить систему торговли.

Мы не смотрим на это... У нас будет один шанс на это. Ни один другой президент не собирается этого делать... Это честь сделать это, потому что нас только что уничтожили,

– заявил он.

Американский президент заявил о триллионах расходов США, в частности в рамках торговли с Китаем. По его словам, Пекин имеет огромный профицит с Вашингтоном, после чего инвестирует в военную сферу, что, по его мнению, является не выгодным для Америки.

"Я не хочу, чтобы они каждый год брали 500 – 600 миллиардов долларов и тратили их на укрепление своей армии. Я не хочу, чтобы они наращивали военную мощь за наш счет. И мы не должны тратить огромные деньги на вооружение только из-за этого", – добавил он.

По его словам, США удалось достичь большого прогресса со многими странами, поскольку те, кто "пользовался слабостью" сейчас просят, чтобы договориться. Он добавил, что они "проигрывают", потому что это сильно бьет по их экономикам и национальным валютам.

"Это – единственная возможность перезапустить все. И когда мы это сделаем – мы выйдем из этого чрезвычайно сильными. Мы снова будем иметь сильную экономику. Мы вернем заводы, стоящие остановленными по всей стране", – подчеркнул Дональд Трамп.