"Было бы тяжким грехом": Туск объяснил, почему Польша больше не хочет российской нефти

Польша стремится к энергетической независимости. И хотя отказ от российской нефти стоил больших усилий стране, это того стоило.

Почему Польша отказывается от российской нефти

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает правильным решение польской компании Orlen отказаться от покупки российской нефти. Об этом глава правительства заявил на пресс-конференции в Варшаве, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Смотрите также Центральную Европу "освободили" от российской нефти, – глава завода Orlen

Туск считает, что решение Orlen поможет не только Польше, но и всей Европе уменьшить зависимость от внешних поставок, в частности "из таких агрессивных стран, как Россия".

Никому не должен сегодня объяснять, что во время войны, где Россия является главным негативным актором, расчет на то, что польская энергетика будет базироваться на поставках из России, был бы тяжким грехом,

– подчеркнул Туск.

Важно! Премьер добавил, что Польша приложила значительные усилия для энергетической независимости от России, но сейчас она значительно безопаснее на этом фронте. А решение Orlen усилит энергетическую безопасность в нефтеперерабатывающей отрасли.

Как Польша отказывается от российской нефти

Гендиректор нефтепереработчика Orlen Иренеуш Фафара заявил, что компания прекратит закупку российской нефти для своего НПЗ в Чехии после 30 июня.

По словам руководителя, контракт с "Роснефтью" заканчивается, и это последнее, что связывает польскую компанию с российской нефтью.

Сегодня мы освободили Центральную Европу от российской нефти,

– добавил Фафара.

Стоит знать! Чехия полностью отказалась от экспорта российской нефти еще в апреле 2025 года. Это удалось сделать благодаря повышению пропускной способности нефтепровода TAL, который поставляет нефть из западных стран.