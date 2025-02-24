Рекордные донаты: за 2025 год украинцы пожертвовали больше, чем за 2023 год
За первые месяцы 2025 года благотворительные фонды Украины собрали почти столько же донатов, как за весь 2023 год. Это 15,7 миллиарда гривен против 18,7 миллиарда гривен.
Донаты украинцев благотворительным фондам
В частности, в 2024 году три крупнейших благотворительных фонда собрали 24,1 миллиарда гривен, что на 28% больше, чем в 2023 году, сообщает 24 канал со ссылкой на Опендатабот.
Больше всего задонатили на такие фонды:
- United24 – 17,5 миллиардов гривен (72,9%);
- "Вернись живым" собрал 4,4 миллиарда гривен(18,3%);
- фонд Сергея Притулы – 2,1 миллиарда гривен(8,8%).
Рекордным месяцем для всех трех фондов оказался декабрь 2024 года. Например, United24 собрал 61% от суммы за год. В то же время фонд "Вернись живым" – 27,5% от суммы за год.
Крупнейшим благотворительным фондам за три года полномасштабной войны задонатили 93 миллиарда гривен:
- United24 за все время собрал 70 миллиардов гривен;
- фонд "Вернись живым" – 15 миллиардов гривен;
- фонд Сергея Притулы – 8,5 миллиардов гривен.
Вклад Новой почты в работу фондов
Кроме того, Новая почта перевезла 63 920 тонн гуманитарных грузов в 1,9 миллиона посылках. В 2022 году, в среднем, ежемесячно пересылали 20 000 посылок общим весом 1,8 тонны. А в 2024 году средний месячный показатель увеличился до 160 000 посылок весом 5,3 тонны в месяц.
Так декабрь 2024 года стал рекордным и для Новой почты: за последний месяц прошлого года компания перевезла 216 789 посылок помощи весом 7 203 тонны. А за три года полномасштабной войны Новая почта перевезла 3,1 миллиона посылок с гуманитарной помощью общим весом 118,2 тонны.
В частности чаще всего на фронт отправляют детали для дронов, технику (среди которых планшеты, рации, зарядные станции, ретрансляторы), автозапчасти и автомобильные шины и тому подобное.
Интересно! Больше всего помощи пока отправлено из Киевской, Львовской и Днепропетровской областей. А большинство отправлений осуществляется в Донецкую, Харьковскую и Днепропетровскую области.