Донати українців благодійним фондам

Зокрема у 2024 році три найбільші благодійні фонди зібрали 24,1 мільярда гривень, що на 28% більше, ніж у 2023 році, повідомляє 24 канал з посиланням на Опендатабот.

Найбільше задонатили на такі фонди:

United24 – 17,5 мільярдів гривень(72,9%);

"Повернись живим" зібрав 4,4 мільярда гривень(18,3%);

фонд Сергія Притули – 2,1 мільярда гривень(8,8%).

Рекордним місяцем для всіх трьох фондів виявився грудень 2024 року. Наприклад, United24 зібрав 61% від суми за рік. Водночас фонд "Повернись живим" – 27,5% від суми за рік.

Найбільшим благодійним фондам за три роки повномасштабної війни задонатили 93 мільярди гривень:

United24 за весь час зібрав 70 мільярдів гривень;

фонд "Повернись живим" – 15 мільярдів гривень;

фонд Сергія Притули – 8,5 мільярда гривень.

Вклад Нової пошти у роботу фондів

Крім того, Нова пошта перевезла 63 920 тонн гуманітарних вантажів у 1,9 мільйона посилках. У 2022 році, в середньому, щомісяця пересилали 20 000 посилок загальною вагою 1,8 тонни. А у 2024 році середній місячний показник збільшився до 160 000 посилок вагою 5,3 тонни на місяць.

Так грудень 2024 року став рекордним і для Нової пошти: за останній місяць минулого року компанія перевезла 216 789 посилок допомоги вагою 7 203 тонни. А за три роки повномасштабної війни Нова пошта перевезла 3,1 мільйона посилок з гуманітарною допомогою загальною вагою 118,2 тонни.

Зокрема найчастіше на фронт відправляють деталі для дронів, техніку (серед яких планшети, рації, зарядні станції, ретранслятори), автозапчастини та автомобільні шини й тому подібне.

Цікаво! Найбільше допомоги наразі надіслано з Київщини, Львівщини та Дніпропетровщини. А більшість відправлень здійснюється на Донеччину, Харківщину та Дніпропетровщину.