Дополнительные 590 гривен к пенсии: кто может получить доплату: кто может получить доплату

Отдельные категории пенсионеров могут рассчитывать на доплату к пенсии в размере 590 гривен. Это 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Кто может получить доплату к пенсии

Право на доплату к пенсии имеют УБД и их семьи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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Повышение может быть назначено независимо от вида пенсии. Главное, чтобы гражданин имел один из следующих документов:

удостоверение члена семьи погибшего военного;

удостоверение человека с инвалидностью вследствие войны;

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства.

В 2025 году прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривна. Поэтому людям из вышеупомянутых категорий должны доплачивать по 590 гривен к основному размеру пенсии.

Как получить доплату

Для назначения доплаты к пенсии необходимо обратиться в управление ПФУ по месту жительства. Заявитель должен написать заявление и приложить к нему копию удостоверения, которое дает право на повышение пенсии.

Кроме того, таким категориям граждан предоставляется также незначительная целевая денежная помощь в 40 гривен по закону "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны".

Важно! Доплаты за статус УБД могут устанавливаться к любому виду пенсии, поскольку его предоставляют как военным, так и обычным гражданам.