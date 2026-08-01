Пенсия менее 10 тысяч гривен: кому в августе автоматически назначат надбавку

Не все надбавки к пенсии назначаются одинаково. Уже в августе часть украинцев с небольшими выплатами сможет получить дополнительные средства, однако право на них зависит от нескольких важных условий.

Какую надбавку назначат в августе тысячам украинцев?

Пенсионный фонд автоматически выплачивает ежемесячную возрастную компенсацию гражданам, достигшим 70, 75 или 80 лет.

Размер доплаты зависит от возраста пенсионера и составляет:

300 гривен – после достижения 70 лет;

456 гривен – после 75 лет;

570 гривен – после 80 лет.

Эта надбавка назначается независимо от вида пенсии: по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет. В то же время существует важное условие: общий размер пенсии вместе со всеми доплатами, повышениями и дополнительными выплатами не должен превышать 10 340,35 гривен.

Именно поэтому пенсионеры, получающие менее 10 тысяч гривен в месяц, чаще всего соответствуют этому критерию и могут рассчитывать на возрастную компенсацию после достижения соответствующего возраста.

Нужно ли подавать заявление на доплату?

Обращаться в Пенсионный фонд для оформления надбавки не нужно. Выплату назначают автоматически со дня, когда пенсионер достигает 70, 75 или 80 лет.

Если день рождения приходится не на первое число месяца, первую доплату начисляют пропорционально количеству дней до конца месяца.

Если после достижения соответствующего возраста надбавка так и не появилась, стоит обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или проверить информацию в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ.

Какие минимальные пенсии гарантирует государство?

Помимо возрастных надбавок, для отдельных категорий пенсионеров государство гарантирует минимальный размер пенсионных выплат. Если после всех начислений пенсия не достигает установленного уровня, Пенсионный фонд автоматически производит доплату.

В частности, минимальные гарантированные выплаты составляют:

4 213 гривен для лиц в возрасте от 80 лет, имеющих не менее 20 лет страхового стажа (женщины) или 25 лет (мужчины);

4 050 гривен для пенсионеров в возрасте от 70 до 79 лет со стажем не менее 30 лет (женщины) или 35 лет (мужчины);

3 725 гривен для граждан моложе 70 лет, имеющих аналогичный страховой стаж.

Если страховой стаж меньше, гарантированный минимальный размер пенсии определяется пропорционально его продолжительности.

Ранее мы также писали, какие категории пенсионеров могут получать сразу несколько надбавок к пенсии и как проверить, назначены ли все положенные выплаты.