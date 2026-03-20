У кого вырастет пенсия более чем на 500 гривен с 1 апреля

Украинские пенсионеры имеют возможность увеличить свою выплату. Повышение происходит, благодаря разного рода доплатам и надбавкам. У кого вырастет пенсия более чем на 500 гривен уже со следующего месяца, читайте дальше.

Какая доплата по возрасту в 2026 году?

Размер доплаты по возрасту не изменился в 2026 году, сообщает Пенсионный фонд.

Она и в дальнейшем варьируется в пределах 300 – 570 гривен и зависит от возраста:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату по возрасту – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

те, кто достиг возраста 80 лет – 570 гривен

Чтобы получить эту доплату, есть определенные требования. Первоначально лицо должно достичь возраста 70 лет, а также – иметь общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны, сообщает ПФУ.

Интересно, что эта цифра возникла не просто так. Ведь именно таким был размер средней заработной платы в Украине, который применялся для исчисления пенсии за 2020 год. Дело в том, что именно в это время была установлена такая доплата.

Обратите внимание! Речь идет не непосредственно о размере пенсии, но и выплате с учетом всех доплат на которые может претендовать лицо.

Заметим, что в первый месяц эта доплата может быть начислена не в полном объеме. Ведь она начинает "доплачиваться" со дня, когда лицо достигло установленного возраста.

Начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста (если пенсионер родился 01 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если же пенсионер родился, например, 20 числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста),

– отмечает ПФУ.

Какие нюансы, по начислению доплаты по возрасту нужно знать?