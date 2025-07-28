Плюс 1 000 гривен к пенсии: кто из украинцев может получить

Отдельные категории украинцев могут получить дополнительную доплату к пенсии. Это, в частности, касается выплат ко Дню Независимости.

Кто может получить доплату к пенсии?

Сумма выплат различается, в зависимости от категории украинца, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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1 000 гривен могут получить пенсионеры, среди которых есть:

УБД;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Таким украинцам Правительство предоставит деньги до 24 августа текущего года. Пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в ПФУ для получения средств, они поступят им вместе с пенсией.

Какие еще выплаты предусмотрены ко Дню Независимости?

Самые большие выплаты ко Дню Независимости – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной. Также деньги получат украинцы, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Деньги распределят следующим образом:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а 450 гривен – участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан.