Надбавки к пенсии: как увеличить свои выплаты
Источник:ПФУ
Пенсионер может увеличить свою пенсию благодаря надбавкам. Некоторые из этих доплат предоставляются автоматически, другие должны быть оформлены в ПФУ.
Изменились ли надбавки с 1 января
С начала года выросли прожиточные минимумы для разных категорий лиц. В частности это значение на одного человека составляет 2 920 гривен.
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В результате роста прожиточного минимума, выросла и надбавка для лиц, имеющих статус Почетного донора Украины. Чтобы получить такое звание гражданин должен бесплатно осуществить сдачу:
- 40 доз цельной крови или ее компонентов через метод афереза;
- 60 доз плазмы.
В настоящее время эти лица получают доплату 10% от указанного прожиточного минимума. То есть такая надбавка составляет 292 гривны.
Какие еще прибавки к пенсии доступны сейчас
- За возраст
Эта доплата предоставляется автоматически после достижения гражданином определенного возраста. Пенсионеры от 70 до 74 лет включительно получат дополнительные 300 гривен ежемесячно, от 75 до 79 лет – 456 гривен и от 80 лет – 570 гривен.
- За дополнительный стаж
Если количество страхового стажа пенсионера больше 35 лет у мужчин и 30 у женщин, он может получить надбавку в размере 1% от начисленной пенсии. Однако эта сумма не может быть больше 20,9 гривны за каждый сверхурочный год.
- За детей
Пенсионер, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет, может рассчитывать на ежемесячную надбавку в сумме 150 гривен. За оформлением этой доплаты необходимо обратиться в ПФУ.