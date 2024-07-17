Кто может получить прибавку к пенсии почти 1 тысячу гривен

17 июля 2024, 17:20
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ПФУ

В июле часть пенсионеров сможет получить надбавки к пенсии. Включая, доплату из-за ухудшенного состояния здоровья.

Кому предоставляется такая доплата

На эту надбавку могут рассчитывать пенсионеры у которых ухудшенное состояние здоровья. При условии, что они имеют официальное подтверждение этому.

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Какие условия для получения этой надбавки:

  • пенсионер проживает в одиночестве;
  • он старше 80 лет;
  • нуждается в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;
  • имеет пенсию по возрасту.

Такая доплата начисляется исключительно после личного обращения пенсионера в ответственные органы. Лицо должно написать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья.

Обратите внимание! Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на теперь, это 944 гривны.
Автор: Анастасія Зорик