Кто может получить прибавку к пенсии почти 1 тысячу гривен
17 июля 2024, 17:20Читати новину українською
Источник:ПФУ
В июле часть пенсионеров сможет получить надбавки к пенсии. Включая, доплату из-за ухудшенного состояния здоровья.
Кому предоставляется такая доплата
На эту надбавку могут рассчитывать пенсионеры у которых ухудшенное состояние здоровья. При условии, что они имеют официальное подтверждение этому.
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Какие условия для получения этой надбавки:
- пенсионер проживает в одиночестве;
- он старше 80 лет;
- нуждается в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;
- имеет пенсию по возрасту.
Такая доплата начисляется исключительно после личного обращения пенсионера в ответственные органы. Лицо должно написать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья.Обратите внимание! Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на теперь, это 944 гривны.