Кто может получить прибавку к пенсии почти 1 тысячу гривен

В июле часть пенсионеров сможет получить надбавки к пенсии. Включая, доплату из-за ухудшенного состояния здоровья.

Кому предоставляется такая доплата

На эту надбавку могут рассчитывать пенсионеры у которых ухудшенное состояние здоровья. При условии, что они имеют официальное подтверждение этому.

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Какие условия для получения этой надбавки:

пенсионер проживает в одиночестве;

он старше 80 лет;

нуждается в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;

имеет пенсию по возрасту.

Такая доплата начисляется исключительно после личного обращения пенсионера в ответственные органы. Лицо должно написать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие ухудшенное состояние здоровья.

Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на теперь, это 944 гривны.