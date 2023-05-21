На какие доплаты к пенсии могут рассчитывать украинцы старше 70 лет

Пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, могут рассчитывать на доплаты к своим выплатам. Увеличились ли они после мартовской индексации, читайте дальше.

Увеличились ли доплаты

Директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко рассказала, что, несмотря на войну, государство находит возможности выплачивать пенсии и другие соцвыплаты вовремя.

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Более того: такие выплаты индексируются, перечисляются. Кроме того, работают и достаточно эффективно дополнительные гарантии для пенсионеров разных возрастов,

– добавила она.

Также она рассказала, какие доплаты дают пенсионерам по возрасту:

70 – 75 лет – до 300 гривен;

75 – 80 лет – до 456 гривен;

80 и более лет – до 570 гривен.

У пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и старше, размер пенсионной выплаты не может быть меньше 3120 гривен. У пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет такой размер не может быть меньше 3000 гривен, в возрасте до 70 лет – 2760 гривен,

– объяснила Охрименко.

Напомним! Минимальный размер выплат у неработающих пенсионеров не может быть ниже 2520 гривен.

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