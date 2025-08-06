Пенсионеры, нуждающиеся в постороннем уходе, могут получить специальную доплату к пенсии. Благодаря этой надбавке, пенсионная выплата ощутимо возрастет.

Кто из пенсионеров может получить доплату почти 1000 гривен?

Такая доплата предоставляется пенсионерам старше 80 лет, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

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Также критериями, которым должно соответствовать лицо, для получения этой доплаты являются:

лицо проживает в одиночестве и нуждается в постоянном постороннем уходе;

получает пенсию по возрасту.

Как получить доплату за уход?

Чтобы получить эту доплату, лицо должно подать специальное заявление и приложить следующие документы:

паспорт (удостоверение личности);

РНОКПП;

документы, которые удостоверяют ухудшение состояния здоровья лица;

выписку из ПФУ об отсутствии других надбавок по уходу.

Обратите внимание! Размер этой доплаты в 2025 году – 40% от установленного прожиточного минимума. То есть, по состоянию на сейчас это 944 гривны.