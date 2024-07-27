Доплата к пенсии: кто получит прибавку в августе

Пенсионеры, которые имеют особые заслуги перед государством, смогут получить надбавку ко Дню Независимости. Для этого надо подать специальную заявку.

Кому дадут надбавку к выплатам

Надбавка составит от 450 до 3 100 гривен, в зависимости от статуса пенсионера.

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Надбавки ко Дню Независимости регулируются Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Кому дадут надбавку:

Пенсионеры получат помощь вместе с пенсией в августе без дополнительного обращения.

Ветеранам войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами средства будут направлены на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где эти граждане проходят службу или работают. Для получения выплаты нужно подать заявление через вебпортал ПФУ.

Также средства получат граждане, которые имеют право на выплату, но не являются пенсионерами и не проходят службу или работают. Для получения денег нужно подать заявление в ПФУ. Выплату проведут по месту жительства на текущий счет в банке.

Каким будет размер доплат