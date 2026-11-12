Доплата к пенсии в размере 500 евро: кто из украинцев может ее получить

Европейская система социального обеспечения предусматривает значительные финансовые выплаты для тех, кто много работал, но зарабатывал немного. Однако для получения этих выплат придется пройти строгий отбор по стажу и уровню доходов.

Кому предназначена европейская надбавка и сколько доплатят

В Германии действует специальная программа Grundrente, которая позволяет пенсионерам получать до 500 евро дополнительно ежемесячно. Эта надбавка создана для поддержки граждан с длительным страховым стажем и низкими доходами, о чем сообщает Объединение немецких профсоюзов (DGB).

Чтобы деньги начали поступать на счет, одного лишь достижения пенсионного возраста недостаточно. Главное требование – иметь за плечами не менее 33 лет так называемого базового страхового стажа. Сюда засчитываются не только периоды официального трудоустройства с уплатой налогов, но и время, потраченное на воспитание детей или уход за больными родственниками.

Важно! Полную сумму надбавки назначают тем, кто накопил 35 лет стажа, а для остальных действует пропорциональная шкала расчета.

Какие существуют жесткие ограничения по доходам

Помимо стажа, немецкие ведомства тщательно проверяют финансовое положение пенсионера. Средний заработок человека в течение всей трудовой жизни должен составлять от 30% до 80% от среднего дохода по стране.

В 2026 году действуют четкие ограничения: одинокий пенсионер получит полную доплату только при условии, что его месячный доход не превышает 1 492 евро. Для супругов этот совокупный лимит установлен на уровне 2 327 евро. Если вы зарабатываете больше, надбавку существенно сократят или вовсе отменят, хотя наличие собственного имущества или недвижимости на это решение не влияет.

Фактически же, по данным Немецкого пенсионного страхования, средняя сумма такой доплаты в конце 2024 года составляла около 97 евро.

Получат ли эти деньги украинские беженцы и гастарбайтеры

Украинцы, которые официально работают в Германии и платят налоги, также интересуются возможностью получения Grundrente. Однако здесь есть серьезное препятствие: годы работы в Украине пока невозможно автоматически прибавить к немецкому стажу.

Дело в том, что между Киевом и Берлином до сих пор нет действующего соглашения о социальном обеспечении (документ от 2018 года так и не вступил в силу). Поэтому претендовать на эту конкретную доплату смогут только те украинцы, которые успели накопить необходимые 33 года стажа непосредственно в Германии или в других странах ЕС.

Как украинцам заработать базовую немецкую пенсию за пять лет

Несмотря на сложности с надбавкой Grundrente, украинские переселенцы имеют право на обычную пенсию в Германии. Как уже сообщалось, для этого достаточно легально отработать в стране всего 5 лет и достичь пенсионного возраста, который в 2026 году составляет 66 лет и 2 месяца.

Каждый год официальной работы со средней зарплатой конвертируется в один пенсионный балл. Отработав минимальный пятилетний срок, украинец может рассчитывать на базовую выплату в размере 150–200 евро ежемесячно, которая станет приятным дополнением к основным доходам в пожилом возрасте.