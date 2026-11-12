Доплата к пенсии в размере 500 евро: кто из украинцев может ее получить

Кому предназначена европейская надбавка и сколько доплатят

В Германии действует специальная программа Grundrente, которая позволяет пенсионерам получать до 500 евро дополнительно ежемесячно. Эта надбавка создана для поддержки граждан с длительным страховым стажем и низкими доходами, о чем сообщает Объединение немецких профсоюзов (DGB).

Adv

Чтобы деньги начали поступать на счет, одного лишь достижения пенсионного возраста недостаточно. Главное требование – иметь за плечами не менее 33 лет так называемого базового страхового стажа. Сюда засчитываются не только периоды официального трудоустройства с уплатой налогов, но и время, потраченное на воспитание детей или уход за больными родственниками.

Важно! Полную сумму надбавки назначают тем, кто накопил 35 лет стажа, а для остальных действует пропорциональная шкала расчета.

Какие существуют жесткие ограничения по доходам

Помимо стажа, немецкие ведомства тщательно проверяют финансовое положение пенсионера. Средний заработок человека в течение всей трудовой жизни должен составлять от 30% до 80% от среднего дохода по стране.

Реклама

В 2026 году действуют четкие ограничения: одинокий пенсионер получит полную доплату только при условии, что его месячный доход не превышает 1 492 евро. Для супругов этот совокупный лимит установлен на уровне 2 327 евро. Если вы зарабатываете больше, надбавку существенно сократят или вовсе отменят, хотя наличие собственного имущества или недвижимости на это решение не влияет.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Фактически же, по данным Немецкого пенсионного страхования, средняя сумма такой доплаты в конце 2024 года составляла около 97 евро.

Получат ли эти деньги украинские беженцы и гастарбайтеры

Украинцы, которые официально работают в Германии и платят налоги, также интересуются возможностью получения Grundrente. Однако здесь есть серьезное препятствие: годы работы в Украине пока невозможно автоматически прибавить к немецкому стажу.

Дело в том, что между Киевом и Берлином до сих пор нет действующего соглашения о социальном обеспечении (документ от 2018 года так и не вступил в силу). Поэтому претендовать на эту конкретную доплату смогут только те украинцы, которые успели накопить необходимые 33 года стажа непосредственно в Германии или в других странах ЕС.

Реклама

Как украинцам заработать базовую немецкую пенсию за пять лет

Несмотря на сложности с надбавкой Grundrente, украинские переселенцы имеют право на обычную пенсию в Германии. Как уже сообщалось, для этого достаточно легально отработать в стране всего 5 лет и достичь пенсионного возраста, который в 2026 году составляет 66 лет и 2 месяца.

Каждый год официальной работы со средней зарплатой конвертируется в один пенсионный балл. Отработав минимальный пятилетний срок, украинец может рассчитывать на базовую выплату в размере 150–200 евро ежемесячно, которая станет приятным дополнением к основным доходам в пожилом возрасте.