Доплата до пенсії у 500 євро: хто з українців може отримати

Кому призначена європейська надбавка та скільки доплатять

У Німеччині діє спеціальна програма Grundrente, яка дозволяє пенсіонерам отримувати до 500 євро додатково щомісяця. Ця надбавка створена для підтримки громадян із тривалим страховим стажем і низькими заробітками, про що повідомляє Об'єднання німецьких профспілок (DGB).

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Щоб гроші почали надходити на рахунок, самого лише досягнення пенсійного віку недостатньо. Головна вимога – мати за плечима щонайменше 33 роки так званого базового страхового стажу. Сюди зараховують не лише періоди офіційного працевлаштування зі сплатою податків, а й час, витрачений на виховання дітей чи догляд за хворими родичами.

Важливо! Повну суму надбавки призначають тим, хто накопичив 35 років стажу, а для інших діє пропорційна шкала розрахунку.

Які існують жорсткі ліміти щодо доходів

Окрім стажу, німецькі відомства ретельно перевіряють фінансовий стан пенсіонера. Середній заробіток людини протягом усього трудового життя має становити від 30% до 80% від середнього доходу по країні.

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У 2026 році діють чіткі межі: самотній пенсіонер отримає повну доплату лише за умови, що його місячний дохід не перевищує 1 492 євро. Для подружжя цей сукупний ліміт встановлено на рівні 2 327 євро. Якщо ви заробляєте більше, бонус суттєво уріжуть або взагалі скасують, хоча наявність власного майна чи нерухомості на це рішення не впливає.

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Фактично ж, за даними Німецького пенсійного страхування, середня сума такої доплати наприкінці 2024 року становила близько 97 євро.

Чи світять ці гроші українським біженцям та заробітчанам

Українці, які офіційно працюють у Німеччині та сплачують податки, також цікавляться можливістю отримання Grundrente. Однак тут є серйозна перепона: роки роботи в Україні наразі неможливо автоматично додати до німецького стажу.

Річ у тім, що між Києвом та Берліном досі немає чинної угоди про соціальне забезпечення (документ від 2018 року так і не запрацював). Тому претендувати на цю конкретну доплату зможуть лише ті українці, які встигли накопичити необхідні 33 роки стажу безпосередньо в Німеччині або в інших країнах ЄС.

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Як українцям заробити базову німецьку пенсію за п'ять років

Попри складнощі з надбавкою Grundrente, українські переселенці мають право на звичайну пенсію в Німеччині. Як вже повідомлялося, для цього достатньо легально відпрацювати в країні всього 5 років та досягти пенсійного віку, який у 2026 році становить 66 років та 2 місяці.

Кожен рік офіційної роботи із середньою зарплатою конвертується в один пенсійний бал. Відпрацювавши мінімальну п'ятирічку, українець може розраховувати на базову виплату в розмірі 150–200 євро щомісяця, яка стане приємним доповненням до основних доходів у похилому віці.