Українці в Німеччині можуть отримати пенсію вже за 5 років: що для цього зробити

Українці можуть заробити німецьку пенсію / Колаж 24 Каналу
Зараз у Німеччині проживає понад мільйон українців, і чимало з них є офіційно працевлаштованими. Та не всі з них знають, що всього за 5 років вони можуть заробити німецьку пенсію.
У Німеччині кожен відпрацьований рік, за який людина сплачує внески до системи пенсійного страхування, оцінюється в спеціальних балах, пише dgb.de. А для того, аби отримати пенсію, українцям потрібно накопичити мінімальний страховий стаж, а також досягнути пенсійного віку.
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Як українці можуть отримувати пенсію в Німеччині?
У випадку, якщо зарплата українця в Німеччині відповідає приблизно середньому розміру по країні, тоді за рік офіційної роботи можна отримати 1 бал. Зрештою загальну кількість накопичених балів множать на фіксовану, визначену державою суму. А результат перетворюється на щомісячну виплату пенсіонера.
Відтак, за відпрацьовані 5 років українці можуть розраховувати на пенсію у розмірі 150 – 200 євро щомісяця.
Але також українці в Німеччині можуть претендувати й на фінансове забезпечення. Для цього потрібно:
- сплачувати страхові внески;
- накопичити мінімальний стаж (60 календарних місяців);
- досягнути пенсійного віку.
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2026 року пенсійний вік у Німеччині становить 66 років та 2 місяці. Законодавство також передбачає, що до 2031 року пенсійний вік зросте до 67 років.
До загального стажу включають не тільки періоди офіційного працевлаштування, але й добровільні внески в систему державного страхування, а також окремі місяці безробіття та періоди догляду за дитиною.
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