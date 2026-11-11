Украинцы в Германии могут получить пенсию уже через 5 лет: что для этого нужно сделать

Украинцы могут получить немецкую пенсию / Коллаж 24 Канала
Сейчас в Германии проживает более миллиона украинцев, и многие из них официально трудоустроены. Однако не все из них знают, что всего за 5 лет они могут заработать немецкую пенсию.
В Германии каждый отработанный год, за который человек уплачивает взносы в систему пенсионного страхования, оценивается в специальных баллах, пишет dgb.de. А для того, чтобы получить пенсию, украинцам необходимо накопить минимальный страховой стаж, а также достичь пенсионного возраста.
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Как украинцы могут получать пенсию в Германии?
Если зарплата украинца в Германии соответствует примерно среднему размеру по стране, то за год официальной работы можно получить 1 балл. В итоге общее количество накопленных баллов умножается на фиксированную, установленную государством сумму. А результат превращается в ежемесячную выплату пенсионера.
Таким образом, за отработанные 5 лет украинцы могут рассчитывать на пенсию в размере 150–200 евро ежемесячно.
Но также украинцы в Германии могут претендовать и на финансовое обеспечение. Для этого необходимо:
- уплачивать страховые взносы;
- накопить минимальный стаж (60 календарных месяцев);
- достичь пенсионного возраста.
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В 2026 году пенсионный возраст в Германии составляет 66 лет и 2 месяца. Законодательство также предусматривает, что к 2031 году пенсионный возраст увеличится до 67 лет.
В общий стаж включаются не только периоды официального трудоустройства, но и добровольные взносы в систему государственного страхования, а также отдельные месяцы безработицы и периоды ухода за ребенком.
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