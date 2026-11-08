Женщинам выплатят доплату в размере почти 1000 гривен: кто имеет право на выплату в ноябре

Осенний период принес приятные финансовые изменения для отдельной категории украинских гражданок. Однако для того, чтобы дополнительные средства начали поступать на банковскую карту, придется выполнить несколько важных условий.

Кому назначат специальную надбавку осенью

Уже в этом месяце Пенсионный фонд Украины начнет выплачивать дополнительные средства женщинам, которые родили и воспитали пятерых и более детей в возрасте до шести лет.

Речь идет о специальную доплату, которая рассчитывается в процентах от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, о чем напоминают на сайте Пенсионному фонду Украины.

Сколько начислят доплаты женщинам

В 2026 году базовый прожиточный минимум для пенсионеров составляет 2 595 гривен, и именно от него зависит окончательная сумма в вашем кошельке. Если женщина воспитала пятерых детей, ей гарантированно начислят 35% от этого показателя, что равно 908 гривнам ежемесячно. За каждого следующего ребенка государство добавляет еще 1%.

В соответствии с законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" суммы распределяются четко. За шестерых детей доплатят 934 гривны, за семерых – 960 гривен, а матери-героини с десятью и более детьми получат максимальные 1 038 гривен.

Эти деньги добавляются к основному виду выплат: пенсии по возрасту, инвалидности, выслуге лет или в связи с потерей кормильца.

Что нужно сделать для получения денег

Украинская система социальных выплат построена таким образом, что большинство надбавок имеют заявный характер, поэтому средства не появятся на вашем счете автоматически. Для назначения выплаты необходимо лично обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ.

С собой обязательно нужно иметь соответствующее заявление и документы, подтверждающие статус многодетной матери или факт официального усыновления детей.

Что еще за финансовые бонусы доступны украинским пенсионерам

Украинская пенсионная система предусматривает и другие узкопрофильные бонусы, которые зависят от возраста или статуса.

Как уже сообщалось, наиболее распространенной является " возрастная надбавка ": после 70 лет пенсионерам автоматически добавляют 300 гривен, с 75 лет – 456 гривен, а после 80 лет – 570 гривен. Главное условие для получения полной возрастной компенсации заключается в том, чтобы общая сумма пенсии вместе с бонусом не превышала жесткий предел в 10 340 гривен.