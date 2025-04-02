Изменился ли размер доплат по возрасту для пенсионеров с 1 апреля

Часть украинских пенсионеров получает специальную доплату по возрасту. Речь идет о пенсионерах, отвечающих определенным требованиям.

Как вырастет доплата по возрасту с 1 апреля

Доплата по возрасту с 1 апреля не выросла, сообщает 24 Канал со ссылкой Пенсионный фонд.

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Размер этой доплаты сейчас такой:

пенсионеры от 70 до 74 лет включительно могут получить доплату по возрасту в размере 300 гривен;

лица от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

граждане старше 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Эта доплата не суммируется, она только растет при достижении определенного возраста. То есть, в 77 лет лицо получает 456 гривен, а не 300+456 гривен.

Кто может получить доплату по возрасту в 2025

Доплата по возрасту предоставляется пенсионерам, которые:

достигли возраста 70 лет;

получают пенсию по возрасту;

имеют общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– сообщает Пенсионный фонд.

Заметьте! Эта доплата автоматически добавляется к пенсии после достижения пенсионером определенного возраста.