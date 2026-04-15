Этим пенсионерам повысят пенсии уже в мае 2026 года
- Пенсионеры старше 70 лет с пенсией менее 10 340,35 гривны получат доплаты по возрасту.
- Размер доплаты варьируется от 300 до 570 гривен в зависимости от возрастной категории пенсионера.
Украинские пенсионеры могут рассчитывать на разного рода доплаты и надбавки. Таким образом увеличивается их пенсионная выплата. Кому именно начислят доплату по возрасту в 2026 году, читайте далее.
Кому предоставляется доплата по возрасту?
Право на такую доплату имеют пенсионеры после 70 лет, сообщает ПФУ.
Также важным условием является то, что пенсионер должен получать общую пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны с 1 января 2026 года. Речь идет о пенсии с учетом всех доплат и надбавок, указывает Пенсионный фонд.
Размер такой доплаты зависит от возраста. Сейчас она составляет:
- для людей 70 – 74 лет доплата по возрасту составляет – 300 гривен;
- с 75 по 79 лет – 456 гривен;
- а граждане в возрасте от 80 лет могут рассчитывать на доплату – 570 гривен.
Заметим, что эта доплата не растет на указанную сумму, после достижения определенного возраста, а лишь повышается до определенного предела. То есть в 75 лет гражданин начинает получать 300 + 156, вместе – 456 гривен.
Начисление надбавки происходит со дня достижения соответствующего возраста (если пенсионер родился 01 числа, то он получит полный размер надбавки вместе с пенсией за этот месяц, если же пенсионер родился, например, 20 числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста),
– указывает Пенсионный фонд.
Что важно знать пенсионерам в апреле?
В апреле часть украинских пенсионеров почувствовала повышение выплат. Речь идет о лицах, продолжающих работать, несмотря на выход на заслуженный отдых.
Увеличение выплат происходило через перерасчет. Он коснулся только тех лиц, которые приобрели для этого достаточно стажа – не менее 24 месяцев. Или же с момента последнего перерасчета прошло 2 года.
Апрельский перерасчет в апреле происходил автоматически. Обращаться для его проведения в ПФУ не нужно.