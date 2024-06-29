Как пенсионер может получить надбавку к пенсии из-за ухудшенного состояния здоровья

Пенсионеры имеют право на различные надбавки. В частности, на доплату к пенсии из-за ухудшенного состояния здоровья.

Кому предоставляется такая надбавка

Надбавку из-за ухудшенного состояния здоровья могут получить пенсионеры, которые подпадают под определенный перечень требований. Первоначально, такие лица должны быть старше 80 лет.

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Также пенсионер должен:

проживать в одиночестве;

нуждаться в постороннем уходе (от социальных работников);

получать пенсию по возрасту.

Как получить такую доплату

Чтобы получить такую надбавку, пенсионер должен обратиться в ПФУ. К заявлению необходимо приложить документы, которые удостоверяют ухудшение состояния здоровья.

Такая доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность То есть, по состоянию на теперь, это 944 гривны.

Какая еще доплата предоставляется пенсионерам

Если пенсионеру согласована надбавка, она начисляется вместе с основным размером пенсии.

Украинские пенсионеры имеют право на надбавку по возрасту. Такая доплата начисляется гражданам старше 70 лет. Размер надбавки зависит от возраста лица, сейчас она такова:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Доплата по возрасту предоставляется, если пенси лица менее 10 340,35 гривен.