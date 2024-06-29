Кому надається така надбавка

Надбавку через погіршений стан здоров'я можуть отримати пенсіонери, які підпадають під певний перелік вимог. Першочергово, такі особи мають бути старше 80 років.

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Також пенсіонер має:

проживати на самоті;

потребувати стороннього догляду (від соціальних робітників);

отримувати пенсію за віком.

Як отримати таку доплату

Щоб отримати таку надбавку, пенсіонер має звернутись у ПФУ. До заяви необхідно додати документи, які засвідчують погіршення стану здоров'я.

Така доплата складає 40% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність Тобто, станом на тепер, це 944 гривні.

Зверніть увагу! Якщо пенсіонеру погоджена надбавка, вона нараховується разом з основним розміром пенсії.

Яка ще доплата надається пенсіонерам

Українські пенсіонери мають право на надбавку за віком. Така доплата нараховується громадянам старше 70 років. Розмір надбавки залежить від віку особи, зараз вона така:

для осіб від 70 до 74 років включно – 300 гривень

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Доплата за віком надається, якщо пенсі особи менш як 10 340,35 гривні.