Кому предоставляется такая надбавка

Надбавку из-за ухудшенного состояния здоровья могут получить пенсионеры, которые подпадают под определенный перечень требований. Первоначально, такие лица должны быть старше 80 лет.

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Также пенсионер должен:

проживать в одиночестве;

нуждаться в постороннем уходе (от социальных работников);

получать пенсию по возрасту.

Как получить такую доплату

Чтобы получить такую надбавку, пенсионер должен обратиться в ПФУ. К заявлению необходимо приложить документы, которые удостоверяют ухудшение состояния здоровья.

Такая доплата составляет 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность То есть, по состоянию на теперь, это 944 гривны.

Обратите внимание! Если пенсионеру согласована надбавка, она начисляется вместе с основным размером пенсии.

Какая еще доплата предоставляется пенсионерам

Украинские пенсионеры имеют право на надбавку по возрасту. Такая доплата начисляется гражданам старше 70 лет. Размер надбавки зависит от возраста лица, сейчас она такова:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Обратите внимание! Доплата по возрасту предоставляется, если пенси лица менее 10 340,35 гривен.