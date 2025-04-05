Кто из пенсионеров получит дополнительно почти 600 гривен в апреле

Часть пенсионеров получит специальные надбавки к пенсии в апреле. Эти доплаты назначаются в зависимости от возраста.

Кому предоставляется такая доплата

Эта доплата предоставляется исключительно тем, кто получает пенсию по возрасту, сообщает 24 Канал со ссылкой ПФУ.

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Также для получения этой доплаты пенсионеры должны:

получать общую ежемесячную пенсионную выплату менее 10 340,35 гривны;

быть старше 70 лет.

Доплата по возрасту назначается автоматически. Однако в первый месяц она может начислиться не в полном размере.

Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена не полностью, а пропорционально этому количеству дней,

– сообщает ПФУ.

Размер этой доплаты также различается, в зависимости от возраста: