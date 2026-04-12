Проверьте все ли вам начислили: какие есть доплаты для III группы инвалидности
- В 2026 году люди с инвалидностью III группы могут получать социальную помощь, которая составляет 60% прожиточного минимума, и другие дополнительные выплаты в зависимости от ситуации.
- Предусмотрены дополнительные льготы, такие как расширенные трудовые гарантии, доступ к средствам реабилитации, образовательные возможности и бесплатный проезд в городском транспорте.
В 2026 году граждане с инвалидностью III группы с детства могут рассчитывать на финансовую помощь от государства и дополнительные социальные гарантии. В то же время не все осведомлены, какие именно выплаты и льготы им фактически доступны.
Какую поддержку могут получить люди с инвалидностью III группы в 2026 году?
В 2026 году люди с инвалидностью III группы имеют доступ к нескольким форматам государственной поддержки, но ее объем напрямую зависит от конкретной ситуации: получает ли человек пенсию, или социальную помощь, или нуждается в уходе, сообщает Департамент социальной защиты населения.
Цикавл Какая будет пенсия, если зарплата 17 тысяч гривен
Как известно, если пенсия не назначена, государство выплачивает социальную помощь. Ее размер составляет 60% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, а это 1 557 гривен в месяц.
Справочно: Впрочем эта сумма не является фиксированной навсегда: она меняется в случае пересмотра группы инвалидности или других оснований для перерасчета.
Отдельный механизм поддержки – это выплаты на уход. Они доступны или для лиц с инвалидностью вследствие войны, которые получают пенсию, или для одиноких людей, если врач подтвердил потребность в постоянной посторонней помощи.
Для тех, кто получил инвалидность из-за войны, предусмотрены дополнительные гарантии. Если такое лицо вместо пенсии получает социальную помощь, ей начисляется отдельная доплата, которая в 2026 году составляет 778,50 гривен.
Какие льготы доступны лицам с инвалидностью?
При этом, финансовая поддержка это лишь часть системы. Для людей с инвалидностью III группы также предусмотрен ряд практических льгот, которые влияют на повседневную жизнь. В частности, работающие лица имеют расширенные трудовые гарантии:
- дополнительные дни к отпуску;
- возможность взять до 30 дней неоплачиваемого отпуска и еще 14 дней оплачиваемого ежегодно;
- кроме того, их принимают на работу без испытательного срока.
Отдельный блок, что может быть актуален для людей разного возраста, это доступ к средствам реабилитации. Касается это технических и медицинских изделий, включая протезы, креслами колесными и другими средствами, которые назначаются по медицинским показаниям.
Также предусмотрены образовательные и социальные возможности: студенты могут получать стипендии, а в отдельных случаях также поступать в учебные заведения вне конкурса. В повседневной жизни действует право на бесплатный проезд в городском транспорте.
Интересно! Как сообщает Пенсионный фонд, сейчас льгот на оплату коммунальных услуг для этой группы пока нет.
Проиндексировали ли пенсии по инвалидности?
В апреле розмер выплат для лиц с инвалидностью был пересмотрен в рамках автоматической индексации, которая проводится без подачи заявлений или дополнительных обращений в Пенсионный фонд. Перерасчет применяется к базовым составляющим пенсии, что и формирует итоговое рост выплат.
С учетом обновленных показателей, минимальный уровень пенсий для лиц с инвалидностью I группы составляет 3 725 гривен. Однако для военнослужащих и лиц, которые приобрели инвалидность вследствие войны, размер выплат значительно выше и может достигать до 18 885 гривен в зависимости от индивидуальных условий назначения.