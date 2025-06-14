Доплаты для людей с инвалидностью: кто может их получить летом 2025 года
- В Украине продлили до конца июля 2025 года дополнительные выплаты для людей с инвалидностью и пенсионеров от Всемирной продовольственной программы.
- Доплаты получат лица с инвалидностью без права на пенсию, дети с инвалидностью, люди с социальной помощью меньше 3250 грн, и те, проживающих в отдельных областях.
Некоторые люди с инвалидностью в Украине могут получить дополнительные средства к своим ежемесячным выплатам. Их выплатят вместе с пенсией или социальной помощью.
Кто может получить дополнительные выплаты
В Украине продлили до конца июля дополнительные выплаты для людей с инвалидностью и пенсионеров от Всемирной продовольственной программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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На дополнительные средства могут претендовать такие люди с инвалидностью:
- те, что не имеют права на пенсию;
- лица, имеющие инвалидность с детства или являющиеся детьми с инвалидностью;
- люди, которые получают государственную социальную помощь, меньше 3 250 гривен в месяц;
- те, кто не получает никакой другой финансовой помощи (например, как внутренне перемещенное лицо или от международных организаций);
- лица, проживающие в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской или Черниговской областях (кроме временно оккупированных территорий).
Важно! Тем, кто подпадает под эти условия, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между социальными выплатами, которые они уже получают, и 3250 гривен.
Как получить дополнительные выплаты людям с инвалидностью
Доплаты к пенсии или социальных выплат смогут получить только наиболее уязвимые категории населения.
Помощь предоставляется следующим образом:
- Помощь выплатят автоматически тем же способом, которым человек уже получает пенсию или социальные выплаты.
- Подавать дополнительные заявки или регистрироваться на ПФУ не нужно.
- Не все пенсионеры и получатели социальной помощи подпадают под критерии.
Стоит знать! Сейчас благодаря Всемирной продовольственной программе 315 000 украинцев получают около 216 миллионов гривен ежемесячно.