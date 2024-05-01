Кто из украинцев имеет право на доплаты и надбавки к пенсии

Есть несколько категорий украинцев, которые имеют право на доплаты при выходе на пенсию. Эти доплаты связаны либо с состоянием здоровья, либо с социальным статусом гражданина.

В соответствии с законодательством Украины, лицам, которые получают пенсии по возрасту, по инвалидности, или за выслугу лет, предусмотрены определенные надбавки и доплаты.

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Надбавка на нетрудоспособных членов семьи

Эта надбавка назначается пенсионерам, которые не работают и имеют на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Для получения надбавки нужно подать заявление вместе с документами, подтверждающие рождение и инвалидность членов семьи, а также документы, доказывающие, что эти лица находятся на иждивении пенсионера.

Надбавка на уход

Эта надбавка назначается инвалидам I группы, одиноким инвалидам II и III групп, достигших пенсионного возраста и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также одиноким лицам, которые получают пенсии по возрасту или за выслугу лет.

Надбавка устанавливается на основании заявления и медицинского заключения о потребности в уходе. Однако, инвалидам I группы надбавка на уход устанавливается без подачи заявления на основании справки МСЭК.

Надбавка для реабилитированных лиц и их семей

Надбавка на уход не назначается лицам, которые получают государственную социальную помощь на уход.

Лицам, подвергшихся политическим репрессиям и были реабилитированы, а также членам их семей, которые были принудительно переселены, назначается надбавка на основе заявления и соответствующих документов.

Другие надбавки

Законодательство также определяет надбавки для таких категорий лиц:

Надбавка ветеранам войны и членам семей умерших ветеранов. Основана на заявлении и наличии соответствующих удостоверений (инвалида войны, участника боевых действий и т.д.), а также для пострадавших участников Революции Достоинства.

Надбавка жертвам нацистских преследований. Выдается на основе удостоверения жертв нацистских преследований или их вдов/вдовцов.

Повышение для детей войны. Автоматически назначается лицам, которые до конца Второй мировой войны были моложе 18 лет, на основании паспорта гражданина Украины.

Надбавка почетным донорам. Согласно закону о донорстве крови, на основе удостоверения к знаку "Почетный донор Украины" или "Почетный донор СССР".

Доплаты реабилитированным и членам их семей Назначаются лицам, пережившим политические репрессии, которые были реабилитированы, и принудительно перемещенным членам их семей, на основании соответствующих документов.

Доплаты ветеранам войны и членам семьи погибшего/умершего ветерана, пострадавшим участникам Революции Достоинства. Выдаются по заявлению с предъявлением соответствующих удостоверений или, в случае участников Революции Достоинства, на основе временной справки до выдачи удостоверения.

Повышение жертвам нацистских преследований. Предоставляется по заявлению, при наличии удостоверения жертвы нацистских преследований.

Доплата детям войны. Автоматически назначается гражданам Украины, которые были детьми на окончание Второй мировой войны, на основании гражданского паспорта.

Доплаты жителям горных населенных пунктов. Пенсионерам, проживающих, работают или учатся в горных населенных пунктах, доплата назначается на основании соответствующего удостоверения.