Именно им увеличат пенсию после 65 лет: это должны знать все украинцы
- Пенсионеры в Украине после 65 лет могут получать увеличение пенсии при условии наличия полного стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин).
- Лица, достигшие 70 лет, получают дополнительную доплату по возрасту, размер которой зависит от возрастной группы.
Украинские пенсионеры могут рассчитывать на увеличение пенсии. Это происходит, например, путем начислением разного рода надбавок и доплат.
Кому увеличат пенсию после 65 лет?
Украинские пенсионеры, достигшие возраста 65 лет могут рассчитывать на увеличение пенсии, сообщает ПФУ.
Условием для этого является полный стаж:
- 35 лет – для мужчин;
- 30 лет – для женщин.
Важно! Такой пенсионер должен не работать.
Для лиц, достигших возраста 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы, определенной законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность,
– указывает ПФУ.
Минимальная заработная плата по состоянию на сейчас составляет – 8 647 гривен. Соответственно, указанный выше минимум пенсии – 3 458,80 гривны. Заметим, прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц сейчас – 2 595 гривны.
В то же время это правило несколько противоречит реальным цифрам. Ведь в результате мартовской индексации, по данным ПФУ, минимальная пенсия при полном стаже в 65 лет не может быть менее – 4 213 гривен.
У кого вырастут пенсии после 70 лет?
Начиная с 70 лет лицо может получать доплату по возрасту, сообщает Пенсионный фонд. Сейчас ее размер таков:
- пенсионеры, достигшие возраста 70 – 74 лет, имеют право на доплату по возрасту в размере – 300 гривен;
- с 75 по 79 лет могут получить – 456 гривен;
- после 80 лет эта доплата возрастает до – 570 гривен.
Чтобы получить эту доплату, лицо обязано не просто достичь определенного возраста. Его общая ежемесячная пенсионная выплата должна быть менее – 10 340,35 гривен.
Какие нюансы по начислению доплаты по возрасту важно знать?
Эта доплата начисляется автоматически. То есть, обращаться за ее получением в ПФУ не нужно.
В первый месяц, когда лицо достигло возрастной границы, такая доплата начисляется не в полном объеме. Учитываются только дни после наступления указанного возраста. То есть, если День рождения 20 числа, то лицо получит надбавку за 10 дней.